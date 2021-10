Michael J Fox e il miliardo di dollari raccolto contro il Parkinson: «Non mi fermerò» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vent’anni dopo… Michael J Fox, nel 1991, scoprì di avere il Parkinson. Era l’attore del momento. Un canadese arrivato a Hollywood con un sogno. Recitare. Diventare una star. C’era riuscito. Aveva una moglie e un figlio. A 29 anni era già stato Alex di Casa Keaton. E, soprattutto, Marty McFly nella saga di Ritorno al futuro20. Indimenticabile. Nel 1986, l’anno dopo l’uscita di ‘Ritorno al futuro’ e ‘Voglia di vincere’, i due film che lo trasformarono nella star numero uno di Hollywood. Michael J Fox è nato in Canada nel 1961. Foto Getty Michael J Fox: quando la vita cambia in un soffio Doveva compiere 30 anni. Era il 1991, esattamente 30 anni fa. Gli dissero che aveva il Parkinson, il morbo che erroneamente si attribuisce solo agli anziani. Stava girando Doc Hollywood. Iniziarono a tremargli le dita ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vent’anni dopo…J Fox, nel 1991, scoprì di avere il. Era l’attore del momento. Un canadese arrivato a Hollywood con un sogno. Recitare. Diventare una star. C’era riuscito. Aveva una moglie e un figlio. A 29 anni era già stato Alex di Casa Keaton. E, soprattutto, Marty McFly nella saga di Ritorno al futuro20. Indimenticabile. Nel 1986, l’anno dopo l’uscita di ‘Ritorno al futuro’ e ‘Voglia di vincere’, i due film che lo trasformarono nella star numero uno di Hollywood.J Fox è nato in Canada nel 1961. Foto GettyJ Fox: quando la vita cambia in un soffio Doveva compiere 30 anni. Era il 1991, esattamente 30 anni fa. Gli dissero che aveva il, il morbo che erroneamente si attribuisce solo agli anziani. Stava girando Doc Hollywood. Iniziarono a tremargli le dita ...

Advertising

_heybilliejoe_ : @erikaconlakappa Michael J. Fox (tutti i suoi film in DVD e Blue Ray, di cui 6 versioni di trilogia di Back To The Future) - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: La lotta di Michael J. Fox contro il Parkinson prosegue: “Non mi fermerò finché non ci sarà una cura” #MichaelJFox #Ba… - 21Claudia78 : RT @ParamountItalia: La lotta di Michael J. Fox contro il Parkinson prosegue: “Non mi fermerò finché non ci sarà una cura” #MichaelJFox #Ba… - ParamountItalia : La lotta di Michael J. Fox contro il Parkinson prosegue: “Non mi fermerò finché non ci sarà una cura” #MichaelJFox… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT 18 ottobre 1985 Esce nei cinema italiani Ritorno al Futuro! ?? Michael J. Fox: 'ecco tutti i segre… -