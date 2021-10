Metro 4 e un gioco AAA tra i progetti di 4A Games secondo un curriculum (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A quanto pare, stando a quanto condiviso da un curriculum, 4A Games sta lavorando a Metro 4 oltre ad un progetto AAA non ancora annunciato. Attualmente nemmeno Metro 4 è stato ancora annunciato, perciò se ciò fosse vero, la storia di Metro basata sulle opere di Dmitry Glukhovsky potrebbe continuare. Stando a quanto condiviso dal curriculum dello sviluppatore di 4A Games e pubblicato su Twitter, il gioco multipiattaforma AAA non ancora annunciato dovrebbe basarsi su una versione migliorata del 4A Engine. Oltre a questo dai dati estrapolati si evince che nel gioco ci saranno combattimenti e boss fight. Lo sviluppatore nel suo curriculum afferma di aver lavorato dal 2020 al 2021 su Metro 4 e da febbraio ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A quanto pare, stando a quanto condiviso da un, 4Asta lavorando a4 oltre ad un progetto AAA non ancora annunciato. Attualmente nemmeno4 è stato ancora annunciato, perciò se ciò fosse vero, la storia dibasata sulle opere di Dmitry Glukhovsky potrebbe continuare. Stando a quanto condiviso daldello sviluppatore di 4Ae pubblicato su Twitter, ilmultipiattaforma AAA non ancora annunciato dovrebbe basarsi su una versione migliorata del 4A Engine. Oltre a questo dai dati estrapolati si evince che nelci saranno combattimenti e boss fight. Lo sviluppatore nel suoafferma di aver lavorato dal 2020 al 2021 su4 e da febbraio ...

