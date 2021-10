Meteo Roma: previsioni per giovedì 21 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Possibili piogge nel corso delle ore mattutine, parziale miglioramento al pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con nubi sparse. Nuovo peggioramento atteso nella notte. Temperature comprese tra +12°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 21 ottobre Piogge sparse nel corso della giornata su gran parte del territorio; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili con cieli generalmente poco nuvolosi sulle coste e sulle zone interne. Nuovo peggioramento atteso nella notte. Meteo Italia: previsioni per giovedì 21 ottobre Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge sparse, poco nuvoloso sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con ancora molte nubi in transito e precipitazioni sparse, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Possibili piogge nel corso delle ore mattutine, parziale miglioramento al pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con nubi sparse. Nuovo peggioramento atteso nella notte. Temperature comprese tra +12°C e +20°C.Lazio:per21Piogge sparse nel corso della giornata su gran parte del territorio; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili con cieli generalmente poco nuvolosi sulle coste e sulle zone interne. Nuovo peggioramento atteso nella notte.Italia:per21Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge sparse, poco nuvoloso sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con ancora molte nubi in transito e precipitazioni sparse, ...

