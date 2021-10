Meteo, primi segnali di cambiamento: ultimo giorno di clima mite (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Previsioni Meteo oggi mercoledì 20 ottobre. Venti meridionali e nubi in aumento soprattutto al Nord, da domani previsto netto peggioramento. Previsioni Meteo oggi (Pixabay)Il Meteo che ha accompagnato fin qui ottobre caratterizzato da un tempo tutto sommato mite e soleggiato su gran parte dell’Italia sta per salutare il nostro Paese. Oggi, mercoledì 20 ottobre, si notano già i primi segnali di questo cambiamento della situazione atmosferica. L’arrivo di aria più umida causerà il formarsi di nebbie o foschie mattutine in Val Padana ed un generale aumento delle nubi su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana. In questo quadro si inseriscono le prime possibili piogge su alcune zone della Liguria (centro-orientale). Il resto dell’Italia ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Previsionioggi mercoledì 20 ottobre. Venti meridionali e nubi in aumento soprattutto al Nord, da domani previsto netto peggioramento. Previsionioggi (Pixabay)Ilche ha accompagnato fin qui ottobre caratterizzato da un tempo tutto sommatoe soleggiato su gran parte dell’Italia sta per salutare il nostro Paese. Oggi, mercoledì 20 ottobre, si notano già idi questodella situazione atmosferica. L’arrivo di aria più umida causerà il formarsi di nebbie o foschie mattutine in Val Padana ed un generale aumento delle nubi su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana. In questo quadro si inseriscono le prime possibili piogge su alcune zone della Liguria (centro-orientale). Il resto dell’Italia ...

Advertising

infoitinterno : METEO - Primi SEGNALI di CEDIMENTO dell'ALTA PRESSIONE in arrivo in ITALIA con qualche PIOVASCO, i dettagli - infoitinterno : Meteo, 20 ottobre con primi effetti di una nuova perturbazione - CentroMeteoITA : #METEO - Primi SEGNALI di CEDIMENTO dell'ALTA PRESSIONE in arrivo in #ITALIA con qualche PIOVASCO, i dettagli - DANI56 : RT @meteo_toscana: PRIMI SOTTOZERO DI STAGIONE ANCHE IN PIANURA: AGGIORNAMENTI METEO WEEKEND - IreneProto1 : RT @patricktrancu: Quanto costano cambiamenti climatici? Primi 9 mesi '21 eventi meteo estremi costati USA + $20 miliardi. Nel 2020 erano c… -