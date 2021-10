Meteo mercoledì: perturbazione atlantica in arrivo. Ecco dove colpirà (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’anticiclone subtropicale che sta determinando un inizio di settimana all’insegna della stabilità atmosferica con clima molto mite di giorno subirà un indebolimento già a partire da mercoledì, quando dall’Atlantico i flussi perturbati torneranno ad abbassarsi di latitudine avvicinandosi al Mediterraneo. I primi segnali di un cambiamento si avvertiranno mercoledì su parte del Nord, con aumento delle nubi in Liguria e tra Alpi e alta Val Padana, dove giungeranno anche le prime piogge prefrontali. Ma sarà giovedì che una perturbazione atlantica smantellerà l’anticiclone facendo il suo ingresso sul Mediterraneo centrale ed innescando un peggioramento su parte del Nord e delle regioni tirreniche. Venerdì la perturbazione lascerà ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’anticiclone subtropicale che sta determinando un inizio di settimana all’insegna della stabilità atmosferica con clima molto mite di giorno subirà un indebolimento già a partire da, quando dall’Atlantico i flussi perturbati torneranno ad abbassarsi di latitudine avvicinandosi al Mediterraneo. I primi segnali di un cambiamento si avvertirannosu parte del Nord, con aumento delle nubi in Liguria e tra Alpi e alta Val Padana,giungeranno anche le prime piogge prefrontali. Ma sarà giovedì che unasmantellerà l’anticiclone facendo il suo ingresso sul Mediterraneo centrale ed innescando un peggioramento su parte del Nord e delle regioni tirreniche. Venerdì lalascerà ...

Meteo Liguria, in arrivo nuvole e piovaschi, migliora da venerdì Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 20 ottobre 2021 Già dalle prime ore del mattino nubi basse provenienti dal mare copriranno il cielo sul ...

Meteo ALTA PUSTERIA: oggi cielo coperto, Mercoledì 20 poco nuvoloso, Giovedì 21 pioggia debole