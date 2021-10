Meteo 20 ottobre: bel tempo in Italia, ma deboli piogge in arrivo al Nord (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Meteo per questa giornata del 20 ottobre prevede nubi in aumento ed ecco cosa sapere sull’arrivo della perturbazione atlantica. Questo mercoledì 20 ottobre inizia il maltempo che peggiorerà nella giornata di domani soprattutto al Centro-Nord. L’alta pressione continuerà ad offrire un bel tempo al Centro-Sud, mentre si prevede nei prossimi giorni una perturbazione atlantica, che porterà un graduale peggioramento, al Nord Italia. Nella giornata di domani invece oltre le nuvole in transito porteranno un’espansione delle piogge che raggiungeranno le regioni tirreniche, il Centro-Sud e la Sicilia. Questo fine settimana invece passerà all’insegna di un generale tempo stabile e soleggiato al ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilper questa giornata del 20prevede nubi in aumento ed ecco cosa sapere sull’della perturbazione atlantica. Questo mercoledì 20inizia il malche peggiorerà nella giornata di domani soprattutto al Centro-. L’alta pressione continuerà ad offrire un belal Centro-Sud, mentre si prevede nei prossimi giorni una perturbazione atlantica, che porterà un graduale peggioramento, al. Nella giornata di domani invece oltre le nuvole in transito porteranno un’espansione delleche raggiungeranno le regioni tirreniche, il Centro-Sud e la Sicilia. Questo fine settimana invece passerà all’insegna di un generalestabile e soleggiato al ...

