Mercato americano positivo su solidi risultati trimestrali

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.533 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,24%; sulla parità l’S&P 100 (+0,1%). Utilities (+1,81%), sanitario (+1,49%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,75%) in buona luce sul listino S&P 500. Gli investitori si trovano a digerire numerose. Tra quelle diffuse prima dell’apertura della Borsa ci sono Verizon, con la guidance rivista al rialzo dopo utilisopra le attese, Nasdaq, con profitti anche in questo caso sopra le attese, e Netflix, che si muove in ribasso nonostante abbia aggiunto più abbonati del previsto. Ottime performance per le società sanitarie Anthem e Abbott. Stasera diffondono i conti, tra le altre, ...