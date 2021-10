Meghan Markle copia Angelina Jolie, Lady Diana e altre star? Il video confronto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo un post di Twitter, diffuso della biografa reale Angela Levin, Meghan Markle è solita copiare i look di star del calibro di Angelina Jolie, Lady Diana e Amal Clooney. Questo martedì la biografa Angela Levin ha ritwittato due video, inizialmente postati da un account Twitter noto per le sue critiche alla duchessa di Sussex, Meghan Markle, in cui è possibile visionare tutte le star del mondo dello spettacolo che la moglie di Henry, duca di Sussex, avrebbe emulato nel corso degli anni. I tweet pubblicati da Angela contengono due video in cui si possono osservare diversi look dell'ex attrice statunitense, messi di fianco a quelli della principessa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo un post di Twitter, diffuso della biografa reale Angela Levin,è solitare i look didel calibro die Amal Clooney. Questo martedì la biografa Angela Levin ha ritwittato due, inizialmente postati da un account Twitter noto per le sue critiche alla duchessa di Sussex,, in cui è possibile visionare tutte ledel mondo dello spettacolo che la moglie di Henry, duca di Sussex, avrebbe emulato nel corso degli anni. I tweet pubblicati da Angela contengono duein cui si possono osservare diversi look dell'ex attrice statunitense, messi di fianco a quelli della principessa ...

Advertising

CatelliRossella : Il padre di Meghan Markle, 'fatemi vedere i miei nipotini' - Nord America - ANSA - FilippoCarmigna : Il fratello di Meghan Markle non ha dubbi, prima o poi la sorella lascerà il principe Harry. What?! - 361_magazine : Il nuovo attacco del padre di #MeghanMarkle, #ThomasMarkle - VanityFairIt : L'attacco di Thomas Markle: «Mia figlia ha un comportamento infantile, suo marito passa le giornate in bicicletta n… - infoitcultura : Meghan Markle è andata dal chirugo? Ecco le prove -