Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2021: Italia al comando con l'oro di Martina Fidanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Partenza col botto per l'Italia oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, ai Mondiali senior di ciclismo su pista, scattati a Roubaix, in Francia: Martina Fidanza si laurea campionessa del mondo nello scratch femminile. Con un oro nella prima gara ovviamente l'Italia è in testa al Medagliere. IL Medagliere DEI Mondiali DI ciclismo SU pista 2021 Pos. Paese O A B T. 1 Italia 1 0 0 1 2 Paesi Bassi 0 1 0 1 3 USA 0 0 1 1 # Totale 1 1 1 3 Foto: Federciclismo

