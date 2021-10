McGregor, Scardina si sfoga: “Mi viene voglia di sfidarlo sul ring. Ha fatto una cosa terribile” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Conor McGregor è al centro della scena mediatica e non per meriti sportivi. Anzi. La vicenda che vede coinvolto Francesco Facchinetti, vittima del pugile che nella notte del 16 ottobre gli ha sferrato un colpo “senza alcun motivo” è sulle pagine dei giornali e tiene banco sui social. Ora interviene anche Daniele Scardina, a Radio 105: “Domenica mi sono svegliato, ho preso il telefono, ho visto la storia di Francesco e nel nostro gruppo ho scritto ‘Ditemi che è uno scherzo‘. Quello che è successo è una roba terribile e senza senso. Noi pugili, noi sportivi siamo tenuti a dare l’esempio. E dobbiamo essere consapevoli che il nostro corpo è un’arma. Dobbiamo essere un esempio di riscatto, di educazione, di unione, cosa che molte persone non fanno. Un campione come Conor McGregor dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Conorè al centro della scena mediatica e non per meriti sportivi. Anzi. La vicenda che vede coinvolto Francesco Facchinetti, vittima del pugile che nella notte del 16 ottobre gli ha sferrato un colpo “senza alcun motivo” è sulle pagine dei giornali e tiene banco sui social. Ora interanche Daniele, a Radio 105: “Domenica mi sono svegliato, ho preso il telefono, ho visto la storia di Francesco e nel nostro gruppo ho scritto ‘Ditemi che è uno scherzo‘. Quello che è successo è una robae senza senso. Noi pugili, noi sportivi siamo tenuti a dare l’esempio. E dobbiamo essere consapevoli che il nostro corpo è un’arma. Dobbiamo essere un esempio di riscatto, di educazione, di unione,che molte persone non fanno. Un campione come Conordovrebbe ...

