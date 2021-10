McGregor | dopo la triste parentesi con Facchinetti la tv lo prende di mira | ecco come

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuovi guai per il campione di MMA, protagonista di un assurdo attacco a Francescoqualche giorno fa. Il noto programma cerca di intercettarlo in tutti i modi. Da giorni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

enpaonlus : Facchinetti, il dramma della morte del cane Ardi dopo l'aggressione di McGregor. L'addio commuove il web… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #McGregor picchia #Facchinetti Un altro #video clamoroso: cosa hanno scoperto #leiene ?? - giadinagrisu : RT @tempoweb: #McGregor picchia #Facchinetti Un altro #video clamoroso: cosa hanno scoperto #leiene ?? - tempoweb : #McGregor picchia #Facchinetti Un altro #video clamoroso: cosa hanno scoperto #leiene ?? - Sport_Fair : Daniele #Scardina si scaglia contro #McGregor dopo l'aggressione a #Facchinetti -

Ultime Notizie dalla rete : McGregor dopo

RADIO DEEJAY

...subito il giro della Rete con Facchinetti che ha dovuto fare i conti con il naso e il labbro spaccatoaver ricevuto un pugno dallo sportivo inglese. Mistero sui motivi. Sembra che lo...il pugno sferrato a Francesco Facchinetti in pieno volto, Conorè stato raggiunto da Le Iene , il programma in onda su Italia 1. Le foto in cui l'ex dj si mostra con naso e labbro ...Alla procura di Roma è arrivata questa mattina la denuncia di Francesco Facchinetti: cinque pagine di querela per lesioni dove emerge l'intera ricostruzione da parte del 'Capitano Uncino'. La richiest ...Clamorosa scoperta de “ Le Iene ” su Conor McGregor , il campione dei pesi leggeri della UFC che tre giorni fa ha sferrato un pugno in ...