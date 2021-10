Mazzette per i favori, Salvato sotto torchio. L’imprenditore nocerino finito ai domiciliari atteso oggi dall’interrogatorio di garanzia: da chiarire le posizioni di altri 7 indagati tra cui tutori dell’ordine ed ex impiegato del Tribunale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mazzette agli “amici” per avere informazioni su inchieste che lo riguardano e coperte da segreto istruttorio: oggi il 40enne nocerino Marco Salvato, impegnato nel campo delle energie rinnovabili e lunedì finito ai domiciliari, comparirà dinanzi al gip di Nocera Inferiore per l’interrogatorio di garanzia. In quella sede potrà fornire chiarimenti e spiegazioni sulle pesanti accuse che gli vengono contestate, come l’istigazione alla corruzione. Otto in tutto gli indagati tra impiegati pubblici, anche un ex dipendente del Tribunale di Nocera Inferiore, oltre a poliziotti e finanzieri. L’indagine si è sviluppata da una precedente attività investigativa concentrata su reati fiscali. Nel momento in cui è comparso il nome ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 20 ottobre 2021)agli “amici” per avere informazioni su inchieste che lo riguardano e coperte da segreto istruttorio:il 40enneMarco, impegnato nel campo delle energie rinnovabili e lunedìai, comparirà dinanzi al gip di Nocera Inferiore per l’interrogatorio di. In quella sede potrà fornire chiarimenti e spiegazioni sulle pesanti accuse che gli vengono contestate, come l’istigazione alla corruzione. Otto in tutto glitra impiegati pubblici, anche un ex dipendente deldi Nocera Inferiore, oltre a poliziotti e finanzieri. L’indagine si è sviluppata da una precedente attività investigativa concentrata su reati fiscali. Nel momento in cui è comparso il nome ...

