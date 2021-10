Maxi Lopez corre a Parigi per aiutare Wanda Nara: ruggini dimenticate, si pensa solo ai bambini (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se sia vero e meno che Wanda Nara abbia chiamato Maxi Lopex per chiedere il suo aiuto, solo i protagonisti di questa vicenda possono saperlo. Ma una cosa è certa: il calciatore vive a Londra e invece da due giorni è a Parigi, dove sta passando del tempo prezioso con i suoi tre figli. Il motivo? Alla base di questa visita improvvisata nella capitale francese ci sarebbe la richiesta esplicita di Wanda Nara, che avrebbe chiesto al suo ex marito di raggiungerla in Francia, per aiutarla con i piccoli. Per amore dei figli quindi, anche le vecchie ruggini tra Wanda Nara e Maxi Lopez, che sono stati in guerra per anni, sarebbero state dimenticate. Secondo quanto svela ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se sia vero e meno cheabbia chiamatoLopex per chiedere il suo aiuto,i protagonisti di questa vicenda possono saperlo. Ma una cosa è certa: il calciatore vive a Londra e invece da due giorni è a, dove sta passando del tempo prezioso con i suoi tre figli. Il motivo? Alla base di questa visita improvvisata nella capitale francese ci sarebbe la richiesta esplicita di, che avrebbe chiesto al suo ex marito di raggiungerla in Francia, per aiutarla con i piccoli. Per amore dei figli quindi, anche le vecchietra, che sono stati in guerra per anni, sarebbero state. Secondo quanto svela ...

