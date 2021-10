Mattia Leoni, il batterista autodidatta qualificato alla finale mondiale del 'Drum off global' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN COSTANZO - Imparare a suonare la batteria in casa e ritrovarsi a 29 anni in finale mondiale di un concorso. È la storia di Mattia Leoni, originario di Ponte Rio e residente a San Costanzo, che ha ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN COSTANZO - Imparare a suonare la batteria in casa e ritrovarsi a 29 anni indi un concorso. È la storia di, originario di Ponte Rio e residente a San Costanzo, che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Leoni Mattia Leoni, il batterista autodidatta qualificato alla finale mondiale del 'Drum off global' SAN COSTANZO - Imparare a suonare la batteria in casa e ritrovarsi a 29 anni in finale mondiale di un concorso. È la storia di Mattia Leoni, originario di Ponte Rio e residente a San Costanzo, che ha partecipato al 'Drum off global', classificandosi come primo italiano. Rappresenterà il tricolore nella finalissima che si ...

Batticuore a San Costanzo Mattia tra i big della musica Si chiama Mattia Leoni, ha 29 anni e abita a San Costanzo il musicista che rappresenterà l’Italia nella finalissima del concorso internazionale per batteristi ‘Drum-Off Global’ che vedrà in competizio ...

