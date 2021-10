Matteo Berrettini nella storia: primo italiano a fare le Finals per due volte (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’evento si svolgerà dal dal 14 al 21 novembre 2021 Matteo Berrettini per la seconda volta prenderà parte alle ATP Finals, da quest’anno a Torino (14 – 21 novembre). L’azzurro ha centrato l’ultimo obiettivo dell’anno diventando il primo italiano a prendere parte a quello che dopo le prove Slam è l’evento più importante. Leggi anche: Tennis, Matteo Berrettini: i guadagni dell’azzurro nel 2021 Al torneo, infatti, prendono parte in base a un sistema di punteggi, i migliori otto giocatori al mondo. Il tennista romano, classe ’96, è sesto con 4000 punti. La matematica gli ha così dato la certezza di prendere parte all’evento. Un evento che attende Torino (che ospiterà anche le fasi finali delle Davis) e dove ci sarà anche il numero uno al Mondo, Djokovic. In dubbio la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’evento si svolgerà dal dal 14 al 21 novembre 2021per la seconda volta prenderà parte alle ATP, da quest’anno a Torino (14 – 21 novembre). L’azzurro ha centrato l’ultimo obiettivo dell’anno diventando ila prendere parte a quello che dopo le prove Slam è l’evento più importante. Leggi anche: Tennis,: i guadagni dell’azzurro nel 2021 Al torneo, infatti, prendono parte in base a un sistema di punteggi, i migliori otto giocatori al mondo. Il tennista romano, classe ’96, è sesto con 4000 punti. La matematica gli ha così dato la certezza di prendere parte all’evento. Un evento che attende Torino (che ospiterà anche le fasi finali delle Davis) e dove ci sarà anche il numero uno al Mondo, Djokovic. In dubbio la ...

