Matica Fintec | emesso bond non convertibile per 4 milioni di euro

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l’emissione di card digitali, ha completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario nonunsecured per un controvalore pari a 4diper finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l’adesione al primo slot del Programma Basketnext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket, da parte di Banca Finnat Euramerica, in qualità di Arranger. Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale ...