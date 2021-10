Massimo Giletti ha il naso fratturato a Non è l’Arena | perché | il motivo | l’incidente

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Piccolo incidente per, costretto a condurre la puntata di oggi di Non è, 20 ottobre 2021, con il. Già dal video postato sui social con le anticipazioni del suo programma, il giornalista appariva con un vistoso cerotto che gli bendava il. Cos’è successo a? Per fortuna non si tratta né di uno scontro durante un servizio o un’intervista. A spiegare l’accaduto è stato lo stesso conduttore: “Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il…”, ha raccontato ironicamente. Si è trattato dunque di un piccolo infortunio occorso durante una partita di calcio.sarà regolarmente in onda nel corso della puntata di oggi di Non è ...

Advertising

BaritaliaNews : Massimo Giletti sui social con il naso fasciato e poi spiega cosa è accaduto - nonelarena : #rassegnastampa L'intervista a Massimo #Giletti sul @corrmezzogiorno a proposito dell'inchiesta sulle #coop a… - infoitcultura : Massimo Giletti con il naso fratturato: cos’è successo - infoitcultura : Massimo Giletti: «Inchiesta Salerno, noi non ci fermeremo. E stasera faremo sentire le intercettazioni» - infoitcultura : Massimo Giletti si fratturato il naso ecco come se l rotto -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

Sta attraversando un momento molto particolare il noto giornalista e conduttore televisivo italianoche sui social ha raccontato del bruttissimo incidente di cui è rimasto vittima. Il noto presentatore TV è apparso con il naso fasciato e ha raccontato a tutti i suoi follower cosa gli ...si è rotto il naso giocando a calcio. Lo ha spiegato in prima persona durante il lancio social degli argomenti in programma a ' Non è l'Arena ' questa sera. 'Qualcuno di voi dirà: 'Ma ...Massimo Giletti si è rotto il naso giocando a calcio. Lo ha spiegato in prima persona durante il lancio social degli argomenti in programma a "Non è l'Arena" ...Brutto 'incidente' per Massimo Giletti, il conduttore televisivo si è presentato così a La7: avete visto cos'è successo?