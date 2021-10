Massimo Giletti | brutto incidente per il giornalista | ecco cosa è successo e come sta adesso

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Momenti di tensione per: ilha avuto unsul campo da calcio. La testimonianza è arrivata dal diretto interessato, magli è? Leggi anche: Elisabetta Gregoraci resta senza programmi: cancellata la trasmissione che avrebbe dovuto condurreparla del suoè apparso in un...

Advertising

La7tv : #intanto Massimo Giletti annuncia un'inchiesta sulle cooperative sociali a Salerno. @nonelarena domani sera dalle 2… - LaMammaN1 : - PasqualeMarro : #MassimoGiletti shock corsa in ospedale e naso fratturato - corrmezzogiorno : #Napoli «Inchiesta Salerno Non ci fermeremo e stasera faremo ascoltare le intercettazi... - due7due : Se è vero che sono a stretto contatto con Kim Jong Un? Ne parliamo nella prossima puntata di @nonelarena con Massim… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

... l'energia e la capacità di resistenza e di fatica ' , ribadendo poi la sua decisione in un'intervista in tv all'Arena di: ' Non potrò arrivare sul palco con il bastone. C'erano dei ...si è mostrato con il naso fratturato e ha spiegato ai fan cosa gli sia successo. Argomenti trattati: il naso fratturatoe Claudia Gerini: l'avvistamento ...Sul suo profilo social, Massimo Giletti ha rivelato di esser stato protagonista di un incidente e si è mostrato con il naso fratturato ...In una diretta social, Massimo Giletti ha mostrato segni di un infortunio al naso. Ecco cosa ha provocato l'evento e come sta.