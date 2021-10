Martina Franca: vescovi in visita al cantiere più grande del Superbonus. Progetto benefico dell’impresa: donare a territori bisognosi del Madagascar le parti sostituite Venerdì la delegazione di partecipanti alla settimana sociale dei cattolici (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una delegazione degli oltre ottanta vescovi e circa settecento laici partecipanti, da domani a Taranto, alla settimana sociale dei cattolici, visiterà Venerdì il più grande cantiere del Superbonus in Italia. Quello di Martina Franca, quartiere Montetullio, in cui da sei mesi vengono effettuati lavori in 27 palazzi, per efficientemente energetico e rinnovo di porte ed infissi, tra l’altro. Un cantiere in cui sono al lavoro maestranze dell’edilizia e dei settori indotti. Un’operazione di assoluto rilievo, già finita all’attenzione generale per la sua importanza. L’impresa Serveco proponente del programma di lavori ha anche un importante ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unadegli oltre ottantae circa settecento laici, da domani a Taranto,dei, visiteràil piùdelin Italia. Quello di, quartiere Montetullio, in cui da sei mesi vengono effettuati lavori in 27 palazzi, per efficientemente energetico e rinnovo di porte ed infissi, tra l’altro. Unin cui sono al lavoro maestranze dell’edilizia e dei settori indotti. Un’operazione di assoluto rilievo, già finita all’attenzione generale per la sua importanza. L’impresa Serveco proponente del programma di lavori ha anche un importante ...

Advertising

volgoitalia : Foto appena pubblicata @ Martina Franca - MartinaNotizie : Più equità per le microimprese. A Martina Franca l’iniziativa di Api per un referendum - RSaltato : @ilsidero @newfaithless Idem, non vedo l'ora di farmi una bella una bella escursiine tra le trattorie puglieis di M… - datrotajohnson : @oppurearolf @fraencamente @martiraranans @dudeasme Ok per par condicio marry Franca kiss Franca kill Astoria e Mar… - AgoraBlog2 : IL FESTIVAL ???? La settimana conclusiva, con la consueta premiazione, si svolgerà invece in Valle d’Itria dal 22 al… -