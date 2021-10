Martedì 19 Ottobre 2021 – 368ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) seduta Ora inizio: 16:37 Il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, nel rendere un’informativa sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 Ottobre scorso in occasione della manifestazione contro il green pass, ha ricordato la gestione equilibrata dell’ordine pubblico nelle 5789 manifestazioni che, dall’inizio della pandemia, si sono svolte per contestare i provvedimenti restrittivi adottati dal Governo. Alla protesta contro il green pass hanno partecipato organizzazioni della sinistra antagonista e della destra estrema, rappresentanti di categorie economiche e semplici cittadini convinti che la strategia del Governo configuri una dittatura sanitaria. Il Ministro è consapevole del rischio che il malcontento sociale provocato dalla pandemia possa essere strumentalizzato da frange eversive, sebbene finora sia mancata una regia unitaria. ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Ora inizio: 16:37 Il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, nel rendere un’informativa sui gravi fatti accaduti a Roma il 9scorso in occasione della manifestazione contro il green pass, ha ricordato la gestione equilibrata dell’ordine pubblico nelle 5789 manifestazioni che, dall’inizio della pandemia, si sono svolte per contestare i provvedimenti restrittivi adottati dal Governo. Alla protesta contro il green pass hanno partecipato organizzazioni della sinistra antagonista e della destra estrema, rappresentanti di categorie economiche e semplici cittadini convinti che la strategia del Governo configuri una dittatura sanitaria. Il Ministro è consapevole del rischio che il malcontento sociale provocato dalla pandemia possa essere strumentalizzato da frange eversive, sebbene finora sia mancata una regia unitaria. ...

