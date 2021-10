Marta Russo | in prima serata su Rai 2 il documentario sul delitto della Sapienza che ricostruisce la vita della studentessa uccisa da un proiettile vagante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ladioltre il, oltre la morte. S’intitola– ile andrà in onda giovedì 21 ottobre alle 21.15 su Rai2 e disponibile su RaiPlay. Non un film di ricostruzione sull’incomprensibile uccisioneragazza e nemmeno unper svelare clamorose verità. L’opera diretta da Simone Manetti e prodotta da Rai Documentari e Minerva Pictures è unche, come afferma Manetti, “nasce dalla sfida di partire da un atto dolente come la morte per raccontare la, invece di seguire il solito binario crime”. “Ci siamo avvicinati a tutto il materiale di repertorio e delle teche Rai, fondamentale ...