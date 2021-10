“Marta – il delitto della Sapienza”, debutta il documentario basato sui diari di Marta Russo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Raccontare al mondo la vita di Marta Russo e non più solo la sua morte.” Con queste parole Tiziana Russo, sorella della studentessa tragicamente uccisa nel 1997 tra le vie dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, ha descritto il documentario. Perché della sua scomparsa se n’è parlato da oltre vent’anni, ma nessuno ha cercato di ricostruire la figura dell’allora 22enne prima del triste epilogo. I suoi sogni, le speranze e le ambizioni trovano ora modo di essere condivisi grazie a Marta – il delitto della Sapienza, il documentario che debutterà domani 21 ottobre in prima serata su Rai2. Il programma si baserà infatti sui diari ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Raccontare al mondo la vita die non più solo la sua morte.” Con queste parole Tiziana, sorellastudentessa tragicamente uccisa nel 1997 tra le vie dell’Università degli Studi Ladi Roma, ha descritto il. Perchésua scomparsa se n’è parlato da oltre vent’anni, ma nessuno ha cercato di ricostruire la figura dell’allora 22enne prima del triste epilogo. I suoi sogni, le speranze e le ambizioni trovano ora modo di essere condivisi grazie a– il, ilche debutterà domani 21 ottobre in prima serata su Rai2. Il programma si baserà infatti sui...

