Maroni guiderà la lotta al caporalato | la nomina dalla ministra Lamorgese

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi l’insediamento al Viminale. L’ex ministro leghista aveva dovuto rinunciare per motivi di salute alla corsa a sindaco di Varese. In Italia 180.000 lavoratori vittime di sfruttamento

Torna di nuovo in campo l'ex ministro dell'Interno Roberto, chiamato dall'attuale inquilina del Viminale, Luciana Lamorgese, a presiedere la consulta per l'attuazione del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento ...L'ex ministro dell'Interno Robertopresiederà la Consulta per l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto il 14 luglio scorso. ...