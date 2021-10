Maratona di Venezia | il 24 ottobre la gara in occasione dei 1600 anni di fondazione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)– Sarà l’edizione della ripartenza, la 35esima della ConfindustriaVenicemarathon & 10K che domenica 24si prepara ad accogliere in tutto oltre 10.000 partecipanti, tra cui diversi stranieri in rappresentanza di 60 nazioni. Un evento che torna a essere corso in presenza anche grazie al corale supporto di tutte le istituzioni, delle amministrazioni pubbliche e delle aziende partner. Confermato il tradizionale percorso con partenza da Stra attorno alle ore 9.30 e arrivo ain Riva Sette Martiri, invece la VM10K si avvierà dal Parco San Giuliano di Mestre alle 8.30. La manifestazione è inserita nel programma dei festeggiamenti per celebrare idalladimentre prosegue il progetto di raccolta ...