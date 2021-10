Manovra, taglio tasse da 8 mld. Pensioni, quota 102: dubbi Lega (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una ‘sforbiciata’ delle tasse di 8 miliardi nella Manovra 2022. Per le Pensioni riserve della Lega sull’ipotesi quota 102, in stand by dunque la decisione sulla riforma di quota 100. E’ stato approvato all’unanimità il Documento programmatico di bilancio che nelle prossime ore verrà inviato a Bruxelles. Prende così forma lo schema della Manovra, dopo una riunione del Consiglio dei ministri di 2 ore e 40. Confermato nel 2022 lo stanziamento per il reddito di cittadinanza previsto per il 2021 e proroga al 2023 del superbonus e degli altri bonus per l’edilizia, tranne il bonus facciate che viene riassorbito dagli altri ‘sconti’ in attivo. Dopo una riunione del Consiglio dei ministri di 2 ore e 40, non è stato sciolto il nodo Pensioni con la riforma di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una ‘sforbiciata’ delledi 8 miliardi nella2022. Per leriserve dellasull’ipotesi102, in stand by dunque la decisione sulla riforma di100. E’ stato approvato all’unanimità il Documento programmatico di bilancio che nelle prossime ore verrà inviato a Bruxelles. Prende così forma lo schema della, dopo una riunione del Consiglio dei ministri di 2 ore e 40. Confermato nel 2022 lo stanziamento per il reddito di cittadinanza previsto per il 2021 e proroga al 2023 del superbonus e degli altri bonus per l’edilizia, tranne il bonus facciate che viene riassorbito dagli altri ‘sconti’ in attivo. Dopo una riunione del Consiglio dei ministri di 2 ore e 40, non è stato sciolto il nodocon la riforma di ...

