Manovra | rinviate plastic e sugar tax | scende la tampon tax

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rinvio al 2023 dellatax e dellatax e taglio dell’Iva sugli assorbenti. Sono alcune delle misure comunicate da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il documento programmatico di Bilancio, che dovrà essere mandato adesso alla Commissione europea e che rappresenta l’ossatura della prossima Legge di Bilancio. Unada 23 miliardi di cui almeno 8 saranno destinati al taglio delle tasse., ancora un rinvio per latax Ancora un rinvio per latax, che andrà in vigore nel 2023. Latax è l’imposta sul consumo dellaa monouso che sarebbe dovuta partire già nel luglio del 2020, ma ha subito diversi rinvii. L’obiettivo dellatax sarebbe quello di ...

Ultime Notizie dalla rete : Manovra rinviate

... quando in quel documento si leggeranno le grandi linee dellaeconomica dell'Italia per il ... comprese quelle che servono a finanziare il Pnrr (la sugar e la plastic tax)all'anno ...... lo schema dellache che nel complesso dovrebbe valere 23 miliardi di euro che il governo ora si prepara a inviare a Bruxelles. Il fisco Plastic tax e sugar taxal 2023. Previsto un ...In arrivo la manovra economica 2022, ecco tutte le novità per le imprese e per i settori strategici come edilizia e Industria 4.0.MANOVRA: COLDIRETTI, 'STOP SUGAR TAX SALVA 5MILA POSTI DI LAVORO' 'Il rinvio della sugar tax al 2023 salva oltre 5mila posti di lavoro e 180 milioni di euro di fatturato con un pesante effetto valanga ...