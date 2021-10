Manovra, nel 2022 in arrivo 2 miliardi contro il caro - bollette | Bonus casa, verso la proroga per gli Under 36 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Due miliardi di euro saranno stanziati nel 2022 per contrastare l'aumento delle bollette . E' quanto si legge nella tabella del Documento programmatico di bilancio , discusso e approvato dal Consiglio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Duedi euro saranno stanziati nelper contrastare l'aumento delle. E' quanto si legge nella tabella del Documento programmatico di bilancio , discusso e approvato dal Consiglio ...

Advertising

bizcommunityit : Manovra, nel 2022 in arrivo 2 miliardi contro il caro-bollette | Bonus casa, verso la proroga per gli Under 36 - Raf17Pallotto : RT @VeroDeRomanis: Mio art @LaStampa Manovra di 23 mld. Bene taglio tasse di 8 mld ma male fatto in deficit. Bene revisione redd. di citt.… - zazoomblog : Abbozzata la manovra nel documento di bilancio ci si prepara al confronto sulle misure - #Abbozzata #manovra… - sabrinatehilim : RT @Virus1979C: nel corso degli accertamenti è stato esaminato tra le altre cose un emendamento alla Manovra del 2017, sotto il governo Gen… - NonSoloVeggie : RT @Moonlightshad1: E bravo anche a Gentiloni. “…nel corso degli accertamenti è stato esaminato tra le altre cose un emendamento alla Mano… -