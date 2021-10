Manovra, agli ammortizzatori 1,5 miliardi. Si arriva a 3 miliardi con le risorse del cashback. Orlando: saranno universali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Trasmesso al Parlamento il testo del Dpb (Documento programmatico di bilancio). Nel 2022 misure in deficit per 23,4 miliardi.Dalle pensioni al fisco, ecco tutte le poste Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Trasmesso al Parlamento il testo del Dpb (Documento programmatico di bilancio). Nel 2022 misure in deficit per 23,4.Dalle pensioni al fisco, ecco tutte le poste

Advertising

carlosibilia : Ora però insisteremo affinché la versione finale della manovra non escluda dalla proroga del Superbonus 110% gli ed… - LobbaLuisa : RT @MicheleGubitosa: Sono davvero soddisfatto che Draghi prosegua con le riforme del governo Conte II, nella manovra porteremo tutti i temi… - Leandro81558204 : RT @carlosibilia: Ora però insisteremo affinché la versione finale della manovra non escluda dalla proroga del Superbonus 110% gli edifici… - AgenziaOpinione : CGIL CISL UIL – TRENTINO * BILANCIO PAT: « TEMPO AGLI SGOCCIOLI PER RIDEFINIRE IL PATTO CON LO STATO, SENZA CHIAREZ… - Italia_Notizie : Manovra, agli ammortizzatori 1,5 miliardi. Si arriva a 3 miliardi con le risorse del cashback -