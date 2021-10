Manovra: 23 miliardi, 8 per riduzione tasse. Nel Cdm la Lega in disaccordo sulle pensioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri elabora la nuova legge di Bilancio, la prima del governo Draghi, da inviare alla Commissione europea. Nel documento rifinanziamento per il Reddito di cittadinanza ma con più ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri elabora la nuova legge di Bilancio, la prima del governo Draghi, da inviare alla Commissione europea. Nel documento rifinanziamento per il Reddito di cittadinanza ma con più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Manovra da 25 miliardi, oggi cabina di regia e Cdm.?Tra le ipotesi quota 102 e stretta anti-furbetti sul reddito di… - carlosibilia : Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. I… - Corriere : Manovra approvata. Pensioni, la Lega contro quota 102-104, in arrivo tagli alle tasse per 8 miliardi - zagor70 : 'Una manovra da 23 miliardi: 8 al fisco, confermato il Reddito - Il Fatto Quotidiano' - repubblica : RT @eziomauro: Manovra, subito 8 miliardi per tagliare il cuneo. Limiti al Superbonus -