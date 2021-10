Manovra 2021, da Superbonus a novità sulle pensioni: cosa c’è nella legge di bilancio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Proroga del Superbonus, innovazione tecnologica, incentivi per l’edilizia, aumento dei fondi per i libri di testo gratis, il taglio delle bollette e il restyling del reddito di cittadinanza. Sono alcune delle misure contenute nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) approvato dal Consiglio dei ministri. Dopo le riserve della Lega, il tema delle pensioni con quota L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Proroga del, innovazione tecnologica, incentivi per l’edilizia, aumento dei fondi per i libri di testo gratis, il taglio delle bollette e il restyling del reddito di cittadinanza. Sono alcune delle misure contenute nel Documento programmatico di(Dpb) approvato dal Consiglio dei ministri. Dopo le riserve della Lega, il tema dellecon quota L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Manovra da 25 miliardi, oggi cabina di regia e Cdm.?Tra le ipotesi quota 102 e stretta anti-furbetti sul reddito di… - La7tv : #ottoemezzo Secondo il prof. @tomasomontanari la #manovra varata dal governo è in continuità con le politiche prece… - fattoquotidiano : Tampon tax, in manovra anche il taglio dell’Iva sugli assorbenti: dopo le promesse mancate, M5s con Pd e Iv spingon… - zazoomblog : Manovra 2021 da Superbonus a novità sulle pensioni: cosa c’è nella legge di bilancio - #Manovra #Superbonus… - rosdefilippis : RT @FpCgilNazionale: ?? Bene @robersperanza sull’incremento del Fondo sanitario nazionale in manovra, frutto delle nostre rivendicazioni Ora… -