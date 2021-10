Maneskin, la band uccide Damiano nel video del nuovo singolo Mammamia. Quasi 2 milioni di visualizzazioni in 24 ore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pulp, sfacciato, lugubre, forse scontato. Ecco il video ufficiale di Mammamia, il nuovo singolo dei Maneskin pubblicato alle 20.00 del 19 ottobre. Nella clip, i ragazzi della band romana uccidono il frontman Damiano. Victoria, Ethan e Thomas sono i tre assassini, il tutto in un’atmosfera surreale e a tratti hot. Come i baci saffici tra la bassista e una ragazza. Prodotto da Prettybird e diretto da Rei Nadal, il video ha raccolto 1.7 milioni di visualizzazioni in 19 ore e c’è da scommettere che arriverà a 2 milioni entro le 24 ore dal suo rilascio. Più di 15.500 invece i commenti che, neanche a dirlo, non sono solo in lingua italiana. Anzi, russo, inglese e spagnolo. Ancora una volta un successo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pulp, sfacciato, lugubre, forse scontato. Ecco ilufficiale di, ildeipubblicato alle 20.00 del 19 ottobre. Nella clip, i ragazzi dellaromana uccidono il frontman. Victoria, Ethan e Thomas sono i tre assassini, il tutto in un’atmosfera surreale e a tratti hot. Come i baci saffici tra la bassista e una ragazza. Prodotto da Prettybird e diretto da Rei Nadal, ilha raccolto 1.7diin 19 ore e c’è da scommettere che arriverà a 2entro le 24 ore dal suo rilascio. Più di 15.500 invece i commenti che, neanche a dirlo, non sono solo in lingua italiana. Anzi, russo, inglese e spagnolo. Ancora una volta un successo ...

