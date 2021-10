Manchester United | Cristiano Ronaldo da record | giocatore più presente nelle competizioni europee

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)dadal momento in cui è iniziata-Atalanta. Con questa sua apparizione, CR7 diventa ilpiùdi tutti i tempi, scavalcando Iker Casillas. 187 gettoni per il fuoriclasse portoghese, 183 in Champions League, 2 in Coppa Uefa e 2 in Supercoppa Europea. Serata storica dunque per l’attaccante ex Juventus, che continua ad aggiungere. SportFace.

35'in evidente difficoltà in questo momento. La squadra del norvegese Solskjaer non riesce a trovare spazi. E, inoltre, sbaglia molti appoggi in fase d'impostazione. Per il momento ...Commenta per primo Il futuro del difensore svedese Victor Lindelof potrebbe essere lontano da. Come riporta il Sun lovaluta la sua cessione, dato che il giocatore è la terza scelta di Ole Gunnar Solskjaer dietro a Herry Maguire e Raphael Varane e pesa enormemente sulle casse ...Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, l’allenatore vuole prendersi ancora del tempo e in particolare monitora la situazione del Manchester United. Solskjaer è infatti tornato in discussione dopo ...Manchester United, Cristiano Ronaldo da record contro l'Atalanta: è diventato il giocatore più presente nelle competizioni europee ...