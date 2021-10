Manchester United-Atalanta, Solskjaer: “Anche sullo 0-2 ero sicuro che avremmo vinto noi” (Di giovedì 21 ottobre 2021) Il tecnico del MAnchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato ai microfoni di BT Sport al termine del match di Champions League contro l’Atalanta: “All’intervallo ho detto ai ragazzi che avremmo vinto noi la partita se avessimo segnato il gol successivo. sullo 0-2 ero quasi certo che avremmo portato a casa la vittoria. Ovviamente a condizione di non subire un’altra rete“. L’allenatore norvegese ha poi elogiato Ronaldo: “Se qualcuno vuole criticare il suo atteggiamento basta guardare la gara di stasera e come si è mosso in campo“. Infine, un plauso ai tifosi dell’Old Trafford: “Sono una parte fondamentale del club. Stasera hanno spinto i giocatori a credere nella rimonta attraverso i loro cori. E’ ciò che bisogna fare per sostenere ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 ottobre 2021) Il tecnico delOle Gunnarha parlato ai microfoni di BT Sport al termine del match di Champions League contro l’: “All’intervallo ho detto ai ragazzi chenoi la partita se avessimo segnato il gol successivo.0-2 ero quasi certo cheportato a casa la vittoria. Ovviamente a condizione di non subire un’altra rete“. L’allenatore norvegese ha poi elogiato Ronaldo: “Se qualcuno vuole criticare il suo atteggiamento basta guardare la gara di stasera e come si è mosso in campo“. Infine, un plauso ai tifosi dell’Old Trafford: “Sono una parte fondamentale del club. Stasera hanno spinto i giocatori a credere nella rimonta attraverso i loro cori. E’ ciò che bisogna fare per sostenere ...

