Manchester United-Atalanta | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’scende in campo all’Old Trafford contro ilper mantenere la testa del girone. Ecco ledel match:(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo. All. Solskjaer.(3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomoino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic, Muriel. All. Gasperini. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le formazioni ufficiali diAtalanta match valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di- Atalanta, ...Commenta per primo Remo Freuler , centrocampista dell' Atalanta , parla a Sky prima della partita con il: 'Old Trafford? Ho giocato tante partite importanti ma questi sono gli stadi che sogni da bambino, non per caso è chiamato teatro dei sogni. Vogliamo fare una grande partita'. QUALE ...Alle 21 scenderanno in campo Manchester United e Atalanta per il terzo turno dei gironi di Champions League: ecco le scelte di formazione di Solskjaer e Gasperini ...Si chiude il girone d'andata di Champions League: le formazioni ufficiali di Zenit-Juventus e Manchester United-Atalanta ...