Manchester United-Atalanta | il gol di Ronaldo vale il 3-2 | rimonta completata VIDEO

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da 0-2 a 3-2.da parte del, che ribalta la situazione ad Old Trafford. Il terzo gol porta la firma del solito Cristiano, che fa 3 su 3 in quest’edizione di Champions League. L’asso portoghese trova il colpo di testa vincente sul cross di Shaw e manda in visibilio i tifosi.in ginocchio,al settimo cielo. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

Ad Old Trafford, il match valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ad 'Old Trafford',e Atalanta si affrontano nel match valido per la 3ª giornata del gruppo F della ...DIRETTAATALANTA (RISULTATO 1 - 2): E' INIZIATA LA RIPRESA Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato traed Atalanta è cambiato nuovamente ed è adesso di 1 a 2. ...Gasperini si presenta a Old Trafford in testa al Gruppo F. Problemi in difesa (giocherà De Roon nel terzetto), davanti Ilicic e Muriel ...Calcio, Gasperini: Assenze pesanti, ma giocheremo da Atalanta. Sicuramente è una partita, come con il City e con il Liverpool ...