Manchester United-Atalanta | che gol di Demiral | anticipa Maguire e di testa firma il 2-0 VIDEO

OptaPaolo : 1 - Mario Pasalic è il primo giocatore di una squadra italiana a segnare a entrambe le squadre di Manchester (City… - VeneziaFC_IT : Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e ne… - InvictosSomos : ? Min 19. Leicester City 0-1 Manchester United. ? Min 31. Leicester City 1-1 Manchester United. ? Min 78. Leicester… - Calcio_Bros : HT: Manchester United-Atalanta 0-2 - Utdfansgalore : HT: Manchester United 0 Atalanta 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

35'in evidente difficoltà in questo momento. La squadra del norvegese Solskjaer non riesce a trovare spazi. E, inoltre, sbaglia molti appoggi in fase d'impostazione. Per il momento ...Commenta per primo Il futuro del difensore svedese Victor Lindelof potrebbe essere lontano da. Come riporta il Sun lovaluta la sua cessione, dato che il giocatore è la terza scelta di Ole Gunnar Solskjaer dietro a Herry Maguire e Raphael Varane e pesa enormemente sulle casse ...Ci arriva da prima in classifica l'Atalanta a Manchester. E ci arriva con la consapevolezza di essere in grado di poter fare male a uno United non certamente in forma. Solskjaer è sulla graticola e ...Antonio Conte © . In questo senso, nelle scorse settimane si era parlato anche di Antonio Conte: l’ex Juventus e Inter è in attesa di una panchina e sarebbe finito ...