Manchester United-Atalanta | Champions League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ad un anno dall’impresa di Anfield, la Dea si regala un’altra serata da sogno all’Old Trafford contro lo. Fra le mura amiche, i Red Devils in grande crisi non possono più sbagliare. Una vittoria atalantina questa sera comprometterebbe in modo significativo il percorso indi CR7 e compagni, portando la banda di Gasperini a +4. Il via a, match valevole per la terza giornata del Gruppo F, è in programma alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre Dopo un ottimo avvio di campionato con 10 punti accumulati nelle prime 4 giornate, la squadra di Solskjær è andata incontro ad un periodo di grande crisi: in seguito alla sconfitta per 2-1 contro lo Young Boys alla prima di, ...