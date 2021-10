Manchester United-Atalanta 3-2 | per i bergamaschi sfuma il sogno di vincere all’Old Trafford

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dura solo un tempo ildell’di battere il, nel primo match in assoluto tra le due squadre. Gli uomini di Gasperini partono alla grande: al 15?, su un’azione telecomandata, Ilicic pesca Zappacosta sulla destra che crossa basso per Pasalic in area, con il croato che da due passi non può sbagliare. Iriescono addirittura a raddoppiare un quarto d’ora dopo: su un calcio d’angolo battuto da destra da Koopmeiners, Demiral brucia la marcatura di Maguire, svetta e insacca di testa. Losembra accusare il colpo e l’chiude il primo tempo ancora in pressing. Ma nella ripresa è da subito un’altra storia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

- All' Atalanta non bastano i gol di Pasalic e Demiral e una prestazione coraggiosa e di personalità, alla lunga esce la forza delche rimonta il doppio svantaggio e strappa la vittoria grazie alle reti di Rashford, Maguire e Cristiano Ronaldo . A Old Trafford è 3 - 2 per Solskjaer, ora in vetta al girone con 6 ...- Nel "Teatro dei sogni" l' Atalanta sogna per più di un tempo ma poi viene svegliata dalla rimonta prepotente del, aperta da Rashford e completata dai gol di Maguire e Cristiano Ronaldo . A Old Trafford alla fine esulta Solskjaer che supera, a fatica, Gasperini 3 - 2, illuso dalle reti nel ...A Old Trafford grande primo tempo degli uomini di Gasperini, poi la forza fisica e i campioni di Solskjaer ribaltano il match: decide Ronaldo ...MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Non basta all'Atalanta un doppio vantaggio iniziale per avere la meglio sul Manchester United. All'Old Trafford sono ...