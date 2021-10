Manchester United - Atalanta 3 - 2 | commento al risultato partita

Advertising

OptaPaolo : 1 - Il Manchester United ha chiuso un primo tempo di Champions League all’Old Trafford con uno svantaggio di due re… - 442oons : HT Manchester United 0 Atalanta 2 #MUNATL - OptaPaolo : 3 - Cristiano Ronaldo ha segnato in tre partite consecutive di Champions League con il Manchester United per la sec… - LeoAmbro999 : RT @antoguerrera: Perché l'Inghilterra è già scettica su Cristiano Ronaldo. E perché, nonostante tiri più di tutti in Premier League, il c… - enter504 : #Deportes Manchester United le remonta 3-2 al Atalanta #Enter504HN #ChampionsLeague #ManchesterUnited #Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

ad_dyn Cronaca 83' -incredibilmente in vantaggio con Ronaldo! L'Atalanta era in difficoltà già da diversi minuti e Ronaldo la punisce. Cross in mezzo di Shaw e il portoghese ex ...Ilospita l' Atalanta all'Old Trafford per una serata da sogno, nella terza giornata del Gruppo F della UEFA Champions League . La Dea gioca un ottimo primo tempo e lo celebra con i gol ...Avanti di due gol, i nerazzurri vengono sconfitti dal Manchester United 3-2 MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Non basta all'Atalanta un doppio vantaggio iniziale per avere la meglio sul ...Manchester United-Atalanta 3-2: rimonta dei Red Devils L'Atalanta perde la sfida col Manchester United della terza giornata della fase a gironi di Champions League. Gran primo tempo dei bergamaschi ch ...