Manchester-Atalanta, in campo alle 21 Gasperini punta su Ilicic e Muriel - Diretta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Champions League, Gruppo F, la terza giornata. Mercoledì 20 ottobre alle 21 l'Atalanta affronta il Manchester United dall'Old Trafford. Ecco le formazioni ufficiali e il risultato in tempo reale.

Atalanta_BC : ?? Questi i 20 nerazzurri in viaggio verso Manchester! ?? Here's our travelling squad for #ManUtdAtalanta! Presented… - sportface2016 : +++#Atalanta, notte insonne a #Manchester. La denuncia della moglie di #Malinovskyi: 'Hanno fatto suonare l'allarme… - sportface2016 : E' sempre #InghilterraItalia. Notte insonne per l'#Atalanta a #Manchester: 'In hotel scattato l'allarmen cinque vol… - Italia_Notizie : Atalanta, notte infernale prima della gara in casa del Manchester United: “Suoni di sirene sotto l’hotel dove dormi… - RK6715 : @pronostici22 Il mio pronostico su Manchester United-Atalanta è 1-2 Fernandes, Muriel, Malinovsky -