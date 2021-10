“Mammamia”: il nuovo video pulp con sangue, sesso e ironia dei Måneskin (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo avevano annunciato in un modo che sicuramente non è passato inosservato, e anche il videoclip ufficiale, appena lanciato, è di certo destinato a far discutere. I Måneskin hanno appena rilasciato il video di Mammamia, canzone presentata in anteprima il 7 ottobre a Berlino, e il contenuto è a dir poco pulp. Atmosfere psichedeliche e tinte anni ’80 per la band romana, ma soprattutto tanto sangue: il video diretto da Rei Nadal sembra un omaggio a Tarantino e richiama alcuni frame di Heart shaped glasses di Marilyn Manson, con Ethan, Victoria e Thomas che, a turno, scelgono un modo diverso di uccidere Damiano. Dopo la foto completamente nudi sui social, dunque, proprio per lanciare la canzone, il gruppo continua a dare scandalo. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo avevano annunciato in un modo che sicuramente non è passato inosservato, e anche ilclip ufficiale, appena lanciato, è di certo destinato a far discutere. Ihanno appena rilasciato ildi, canzone presentata in anteprima il 7 ottobre a Berlino, e il contenuto è a dir poco. Atmosfere psichedeliche e tinte anni ’80 per la band romana, ma soprattutto tanto: ildiretto da Rei Nadal sembra un omaggio a Tarantino e richiama alcuni frame di Heart shaped glasses di Marilyn Manson, con Ethan, Victoria e Thomas che, a turno, scelgono un modo diverso di uccidere Damiano. Dopo la foto completamente nudi sui social, dunque, proprio per lanciare la canzone, il gruppo continua a dare scandalo. ...

VEVO_IT : I @thisismaneskin sono più scatenati che mai nel nuovo video di 'MAMMAMIA' ???? Non perdetevi tutta l'energia del roc… - Antomela4 : RT @perchetendenza: #MAMMAMIA: Perché è ora disponibile il video ufficiale del nuovo singolo dei Måneskin - lauramenegaldo : #MAMMAMIA ma solo a me il nuovo singolo dei #Maneskin sembra la copia di 'I wanna be your slave'? - launizzo : RT @AllMusicItalia: È fuori il videoclip ufficiale del nuovo singolo dei Måneskin, 'Mammamia'. Un atmosfera cupa per... l'omicidio di Damia… - elisewin_doc : I Maneskin pubblicano un nuovo video I commenti in russo: #MAMMAMIA #MAMMAMIAmusicVideo -