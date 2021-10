Mallegni sprona il centrodestra | Servono candidati capaci

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mallegni sprona

Senatore, quale formula politica in vista delle prossime amministrative? L'anno prossimo votano 25 capoluoghi... "Questa è una bella domanda, noi in Toscana ne avremo alcune molto importanti,...Senatore, quale formula politica in vista delle prossime amministrative? L'anno prossimo votano 25 capoluoghi... "Questa è una bella domanda, noi in Toscana ne avremo alcune molto importanti,...Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, ne è certo: il centrodestra può fare molto meglio, a partire dalla trazione dei suoi candidati. Le amministrative aprono una riflessione interna alla coaliz ...