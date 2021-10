M5s | la richiesta di cambiare capogruppo con un mese e mezzo d’anticipo agita i deputati | Conte | “Riinnovo in vista del voto per il Colle”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ladi eleggere, con alcune settimane di anticipo, i nuovi vertici del gruppo alla Camera scatena unterremoto interno al Movimento 5 stelle. E infatti Giuseppedeve intervenire direttamente per spiegare di aver effettivamente chiesto “ai direttivi di valutare l’opportunità di anticipare per quanto possibile le procedure di rinnovo dei direttivi, in modo da poter affrontare un appuntamento così importante come l’elezione del Presidente della Repubblica con direttivi pienamente legittimati per tutta la durata della procedura”. Ma si tratta di una situazione, specifica l’ex premier, che “è chiara e lineare, a differenza di alcune ricostruzioni false e fuorvianti”. Il caos si è scatenato quando a Davide Crippa, attualealla Camera, è stato chiesto di anticipare la scadenza del suo mandato ...

In serata arriva il comunicato del sottosegretario Macina (anch'essa): " La situazione della ... infatti, che i presupposti di una eventuale proroga sono la presentazione di unada parte ...Ladella fondatrice di Fdi è cristallina: "Fratelli d'Italia - ha proseguito - chiede ufficialmente ale al suo presidente Giuseppe Conte di chiarire queste notizie e di prendere ...E’ per questo motivo che l’ex presidente del consiglio è intervenuto direttamente per smentire: “La richiesta di rinnovo dei direttivi M5s di Camera e Senato non nasce, come maliziosamente ..."Tenendo presente che adesso c'è la sessione di bilancio che impegna il lavoro ordinario e che, dalla prossima estate sino a fine legislatura, è presumibile che i lavori parlamentari rallenteranno, co ...