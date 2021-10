M5S, Casaleggio: “Mio padre non ha mai preso soldi dal Venezuela” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Mio padre non ha mai preso denaro dal Governo del Venezuela. Già lo scorso anno si è dimostrato che il documento portato come prova era stato contraffatto con Photoshop”. Così Davide Casaleggio, commenta all’Adnkronos le notizie che giungono dalla Spagna, dove secondo quanto avrebbe rivelato l’ex capo dell’intelligence Venezuelana, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, al giudice Manuel García-Castellón, il regime Venezuelano avrebbe finanziato con ingenti somme di denaro vari movimenti politici, tra i quali il M5S, nella persona di Gianroberto Casaleggio. “Mio padre ha fatto politica sempre con spirito francescano non ricevendo mai nessun tipo di stipendio pubblico o di partito o ricompense economiche – prosegue Davide Casaleggio -. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Mionon ha maidenaro dal Governo del. Già lo scorso anno si è dimostrato che il documento portato come prova era stato contraffatto con Photoshop”. Così Davide, commenta all’Adnkronos le notizie che giungono dalla Spagna, dove secondo quanto avrebbe rivelato l’ex capo dell’intelligencena, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, al giudice Manuel García-Castellón, il regimeno avrebbe finanziato con ingenti somme di denaro vari movimenti politici, tra i quali il M5S, nella persona di Gianroberto. “Mioha fatto politica sempre con spirito francescano non ricevendo mai nessun tipo di stipendio pubblico o di partito o ricompense economiche – prosegue Davide-. ...

Advertising

LucaBurnout : RT @SecolodItalia1: Venezuela, ex-capo 007: «Da Chavez milioni di dollari al M5S». Ma Casaleggio Jr smentisce - SecolodItalia1 : Venezuela, ex-capo 007: «Da Chavez milioni di dollari al M5S». Ma Casaleggio Jr smentisce - lifestyleblogit : M5S, Casaleggio: 'Mio padre non ha mai preso soldi dal Venezuela' - - Cosmodelafuente : #M5S, #Casaleggio: 'Mio padre non ha mai preso soldi dal Venezuela'. (AdnKronos) I suoi soci certamente li hanno pr… - italiaserait : M5S, Casaleggio: “Mio padre non ha mai preso soldi dal Venezuela” -