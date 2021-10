Lutto per Claudio Baglioni: “Addio Tonino, sarò sempre grato” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Claudio Baglioni saluta il caro amico che ha fatto molto per lui così come per tanti altri artisti italiani: il post commosso del cantautore Su Instagram il doloroso saluto del cantante romano che ricorda l’uomo che ha fatto tanto per la sua carriera, segnandola positivamente. Claudio Baglioni (Getty Images)Se Claudio Baglioni ha “combinato qualcosa di buono” lo deve ad Antonio Coggio, Tonino, come lo chiama nel post che ha scritto su Instagram con il quale commemora la scomparsa dell’amico e compositore. Coggio è scomparso a 82 anni ed è stata la persona che ha visto lungo, credendo in Baglioni quando era solo un giovane 18enne. Sono tanti gli artisti che Coggio ha scoperto: da Ivano Fossati a Mia Martini passando per Mariella Nava e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)saluta il caro amico che ha fatto molto per lui così come per tanti altri artisti italiani: il post commosso del cantautore Su Instagram il doloroso saluto del cantante romano che ricorda l’uomo che ha fatto tanto per la sua carriera, segnandola positivamente.(Getty Images)Seha “combinato qualcosa di buono” lo deve ad Antonio Coggio,, come lo chiama nel post che ha scritto su Instagram con il quale commemora la scomparsa dell’amico e compositore. Coggio è scomparso a 82 anni ed è stata la persona che ha visto lungo, credendo inquando era solo un giovane 18enne. Sono tanti gli artisti che Coggio ha scoperto: da Ivano Fossati a Mia Martini passando per Mariella Nava e ...

