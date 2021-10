Lutto nella musica: addio all’uomo dietro al successo di Baglioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il mondo della musica è in Lutto. addio all’uomo che per primo credette in Claudio Baglioni. Il cantante ha ricordato il suo padre artistico Il mondo della musica è in Lutto. nella giornata di martedì 19 ottobre è venuto a mancare il compositore, paroliere, arrangiatore e produttore discografico Antonio Coggio. L’uomo aveva 82 anni e nella Leggi su youmovies (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Il mondo dellaè inche per primo credette in Claudio. Il cantante ha ricordato il suo padre artistico Il mondo dellaè ingiornata di martedì 19 ottobre è venuto a mancare il compositore, paroliere, arrangiatore e produttore discografico Antonio Coggio. L’uomo aveva 82 anni e

Advertising

blusewillis1 : Lutto nella musica: è morto Ronnie Tutt, il leggendario batterista di Elvis Presley - francescocolucc : RT @cjmimun: Lutto nel mondo della politica e del giornalismo milanese per la morte improvvisa dovuta ad un infarto nella notte di Luigi Am… - giuliog : RT @TgrRaiLombardia: E' morto nella notte, stroncato da un infarto, Luigi Amicone, 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono in l… - AleCom1968 : RT @TgrRaiLombardia: E' morto nella notte, stroncato da un infarto, Luigi Amicone, 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono in l… - corrmezzogiorno : #Napoli Lutto nel giornalismo e nella cultura, addio a Raviele -