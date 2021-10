Lulù Selassié vuole lasciare il GF Vip Lo sfogo in un confronto con Gianmaria Antinolfi dopo l’ultima puntata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha avuto un crollodel Grande Fratello Vip. La fine della storia con Manuel Bortuzzo e il suo atteggiamento durante la diretta l’hanno portata a pensare di abbandonare il programma.si è confidata con, con cui pare essere nata una bella complicità.vorrebbeil Grande Fratello Vip La fine della storia con Manuel Bortuzzo perè stato un duro colpo da digerire. E sicuramente non ha aiutato neppure il comportamento del nuotatore nei suoi confronti durantedel GF Vip. Il tutto ha causato in...

Advertising

romapuledrina : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié pensa di lasciare il GF Vip: “Mi manca Manuel, però ieri mi ha deluso” - infoitcultura : GF Vip, Lulù Selassiè in crisi nera per Manuel Bortuzzo: “È glaciale” - LaNostraTv - infoitcultura : Lulù Selassié | Nuovo crollo nella notte, situazione molto delicata: “E’ devastata” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi su Lulù Selassié: 'A volte è pesante, ma ha bisogno di tanto affetto' - BITCHYFit : Lulù Selassié pensa di lasciare il GF Vip: “Mi manca Manuel, però ieri mi ha deluso” -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié

Gossip News

Molti fan del programma avrebbero parlato della questione sui social e anche alcune parole diconfermerebbero le voci in merito alla questione. Pare che all'improvviso, la "vippona" non ...Le sorellehanno scoperto che Jo Squillo non volessenel gruppo pulizie e quando hanno chiesto un chiarimento alla diretta interessata Jo Squillo , visibilmente infastidita, ha risposto:...