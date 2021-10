Lulù Selassié, delusa da Manuel Bortuzzo, vuole abbandonare il GF Vip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lulù Selassié lascia il GF Vip? Dopo la fine dell’ultima diretta del GF Vip 6, Lulù Selassié è entrata in crisi e ha così ammesso che vorrebbe abbandonare il gioco! La Principessa è infatti rimasta delusa da certi comportamenti di Manuel Bortuzzo e si è così sfogata con Gianmaria Antinolfi, e come riporta Biccy, ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)lascia il GF Vip? Dopo la fine dell’ultima diretta del GF Vip 6,è entrata in crisi e ha così ammesso che vorrebbeil gioco! La Principessa è infatti rimastada certi comportamenti die si è così sfogata con Gianmaria Antinolfi, e come riporta Biccy, ha L'articolo proviene da Novella 2000.

