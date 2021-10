“L’ultima volta che l’ho vista”. Bambina di 4 anni scomparsa, il racconto della mamma in lacrime (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continuano incessanti le ricerche e cresce la preoccupazione per Cleo Smith, la Bambina di 4 anni scomparsa sabato scorso e vista L’ultima volta mentre dormiva in una tenda nel campeggio di Quobba Blowholes, nell’ovest dell’Australia e a a 900 chilometri a nord di Perth. La piccola, riporta la Bbc, era andata a dormire venerdì sera con i suoi genitori ma la mattina dopo, al loro risveglio, era sparita. La tenda era aperta e anche il suo sacco a pelo non c’era più. L’allarme è scattato immediatamente e la polizia, anche con l’aiuto degli elicotteri, sta cercando ovunque Cleo Smith. Il commissario di polizia Chris Dawson ha detto ai giornalisti che “nessuna pietra sarà lasciata al caso”. Caso che ricorda la scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continuano incessanti le ricerche e cresce la preoccupazione per Cleo Smith, ladi 4sabato scorso ementre dormiva in una tenda nel campeggio di Quobba Blowholes, nell’ovest dell’Australia e a a 900 chilometri a nord di Perth. La piccola, riporta la Bbc, era andata a dormire venerdì sera con i suoi genitori ma la mattina dopo, al loro risveglio, era sparita. La tenda era aperta e anche il suo sacco a pelo non c’era più. L’allarme è scattato immediatamente e la polizia, anche con l’aiuto degli elicotteri, sta cercando ovunque Cleo Smith. Il commissario di polizia Chris Dawson ha detto ai giornalisti che “nessuna pietra sarà lasciata al caso”. Caso che ricorda ladi Maddie McCann, la bimba inglese ...

