L’Uefa vuole strappare il Mondiale alla Fifa: ha in cantiere una Nations League intercontinentale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Uefa vuole farsi un Mondiale tutto suo. O almeno la sensazione è quella: la guerra alla Fifa è ormai dichiarata, 12 Federazioni europee hanno minacciato la scissione contro il Mondiale biennale di Infantino, e l’alleanza strategica con la Conmebol potrebbe aprire nuovi scenari inediti. Non solo le due organizzazioni che governano il calcio europeo e sudamericano hanno preso un ufficio condiviso a Londra, e hanno lanciato la Coppa intercontinentale per nazionali, la sfida secca tra i campioni dei due continenti che dovrebbe esordire a giugno 2022 con Italia-Argentina (Gravina la vorrebbe ospitare a Napoli), ora hanno in cantiere una Nations League intercontinentale ogni quattro anni. Il format sarebbe ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021)farsi untutto suo. O almeno la sensazione è quella: la guerraè ormai dichiarata, 12 Federazioni europee hanno minacciato la scissione contro ilbiennale di Infantino, e l’alleanza strategica con la Conmebol potrebbe aprire nuovi scenari inediti. Non solo le due organizzazioni che governano il calcio europeo e sudamericano hanno preso un ufficio condiviso a Londra, e hanno lanciato la Coppaper nazionali, la sfida secca tra i campioni dei due continenti che dovrebbe esordire a giugno 2022 con Italia-Argentina (Gravina la vorrebbe ospitare a Napoli), ora hanno inunaogni quattro anni. Il format sarebbe ...

